Volaris schliesst Airbus Bestellung ab

Airbus teilte in einer Medienmitteilung mit, dass Volaris den Auftrag für 44 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Single Aisle Familie abgeschlossen habe.

Die Fluggesellschaft aus Mexiko hat im November 2011 eine Absichtserklärung für den Kauf von insgesamt 44 Airbus Jets aus der A320 und A320neo Familie unterzeichnet, nun wurde dieser Auftrag finalisiert. Der Low Cost Carrier will seine Flotte mit Single Aisle Jets von Airbus weiter aufstocken, um die Streckenexpansion weiter voranzutreiben. In der finalisierten Bestellung sind 14 Flugzeuge aus der A320 sowie 30 aus der A320neo Familie.