Volaris präsentiert soliden September

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im September 2026 insgesamt 2,475 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von 4,2 Prozent.

Das Angebot wurde verglichen mit dem September 2025 um 1,9 Prozent auf 2,814 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresseptember um 3,1 Prozent auf 2,375 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im September 84,4 Prozent, das entspricht einem Anstieg von 1 Prozentpunkt.

Der Passagierverkehr bei Volaris hat sich wieder stark erholt. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen zwei Jahren wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder stark zulegen.