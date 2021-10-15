Volaris präsentiert soliden September

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im September 2021 insgesamt 2,061 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem September 2020 entspricht dies einem Plus von 63,4 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte im September 2021 verglichen mit dem Vorkrisenniveau vom September 2019 wieder um 17,9 Prozent zulegen. Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris nach der Corona Krise wieder normalisiert und hat auf Wachstum gedreht.

Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorkrisenniveau 2019 um 20,1 Prozent auf 1,999 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem September 2019 um 22,1 Prozent auf 2,443 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung erreichte im September 81,8 Prozent und liegt damit ebenfalls wieder auf Vorkrisenniveau.