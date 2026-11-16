Volaris präsentiert soliden Oktober

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im Oktober 2026 insgesamt 2,631 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von drei Prozent.

Das Angebot wurde verglichen mit dem Oktober 2025 um 7,7 Prozent auf 3,125 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresoktober um 3,3 Prozent auf 2,576 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im Oktober 82,4 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 3,5 Prozentpunkten.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 27,421 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Volaris, das waren 8,1 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Flüge waren zu 84,9 Prozent ausgelastet, 0,7 Prozentpunkte besser als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Der Passagierverkehr bei Volaris hat sich wieder stark erholt. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen zwei Jahren wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder stark zulegen.