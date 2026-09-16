Volaris präsentiert soliden August

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im August 2026 insgesamt 3,190 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 17,5 Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris hat sich wieder stark erholt. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen zwei Jahren wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder stark zulegen.

Das Angebot wurde verglichen mit dem August 2025 um 15,8 Prozent auf 3,623 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresaugust um 15,4 Prozent auf 3,059 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im August 84,4 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 0,3 Prozentpunkten.