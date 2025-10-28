Volaris präsentiert solide Septemberzahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im September 2025 insgesamt 2,376 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von 2,4 Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris hat sich wieder erholt. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen Monaten wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder wachsen.

Das Angebot wurde verglichen mit dem September 2024 um 2,9 Prozent auf 2,762 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresseptember um ein Prozent auf 2,304 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im September 83,4 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 1,6 Prozentpunkten.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Volaris 22,804 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 5,5 Prozent mehr als in dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.