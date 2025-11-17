Volaris präsentiert solide Oktoberzahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im Oktober 2025 insgesamt 2,553 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von 0,6 Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris hat sich wieder erholt. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen Monaten wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder wachsen.

Das Angebot wurde verglichen mit dem Oktober 2024 um 1,1 Prozent auf 2,901 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,6 Prozent auf 2,304 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgegangen. Die Auslastung erreichte im Oktober 85,9 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 1,5 Prozentpunkten.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Volaris 25,357 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 4,9 Prozent mehr als in dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.