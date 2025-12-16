Volaris präsentiert solide Novemberzahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im November 2025 insgesamt 2,677 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Plus von 5,8 Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris hat sich wieder erholt. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen Monaten wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder wachsen.

Das Angebot wurde verglichen mit dem November 2024 um 5,8 Prozent auf 3,067 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresnovember um fünf Prozent auf 2,616 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im November 85,3 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 1,5 Prozentpunkten.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Volaris 28,034 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 4,9 Prozent mehr als in dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.