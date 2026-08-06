Volaris präsentiert solide Julizahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im Juli 2026 insgesamt 3,311 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus von 19,8 Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris hat sich wieder stark erholt. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen Monaten wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder stark zulegen.

Das Angebot wurde verglichen mit dem Juli 2025 um 14,4 Prozent auf 3,634 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresjuli um 18,5 Prozent auf 3,194 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im Juli 87,9 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von drei Prozentpunkten.