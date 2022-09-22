Volaris präsentiert Verkehrszahlen

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im August 2022 insgesamt 2,729 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresaugust ist dies ein Plus von 20,1 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresaugust um 20,0 Prozent auf 2,684 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem August 2021 um 19,8 Prozent auf 3,162 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im August 84,9 Prozent und liegt damit wieder auf dem Vorkrisenniveau vom August 2019.