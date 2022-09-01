Volaris präsentiert Verkehrszahlen

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Juli 2022 insgesamt 2,832 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli ist dies ein Plus von 22,2 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresjuli um 21,9 Prozent auf 2,820 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Juli 2021 um 21,9 Prozent auf 2,820 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im Juli 84,7 Prozent und liegt damit wieder auf dem Vorkrisenniveau vom Juli 2019.