Volaris präsentiert Maizahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im Mai 2026 insgesamt 2,683 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Plus von 7,2 Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris erholt sich wieder. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen Monaten wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder wachsen.

Das Angebot wurde verglichen mit dem Mai 2025 um 0,4 Prozent auf 2,973 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresmai um 4,9 Prozent auf 2,562 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im Mai 86,2 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 4,3 Prozentpunkten.