Volaris präsentiert Märzzahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im März 2026 insgesamt 2,712 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Plus von 4,5 Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris erholt sich wieder. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen Monaten wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder wachsen.

Das Angebot wurde verglichen mit dem März 2025 um 1,5 Prozent auf 3,080 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresmärz um 1,9 Prozent auf 2,609 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im März 84,7 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 0,3 Prozentpunkten.