Volaris präsentiert Junizahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im Juni 2026 insgesamt 2,683 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Plus von 11,2 Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris hat sich wieder stark erholt. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen Monaten wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder wachsen.

Das Angebot wurde verglichen mit dem Juni 2025 um 8,7 Prozent auf 3,049 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresjuni um 8,4 Prozent auf 2,549 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im Juni 83,6 Prozent, das entspricht einem leichten Rückgang von 0,3 Prozentpunkten.