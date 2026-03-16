Volaris präsentiert Februarzahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im Februar 2026 insgesamt 2,318 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von gut vier Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris erholt sich wieder. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen Monaten wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder wachsen. Das Angebot wurde verglichen mit dem Februar 2025 um ein Prozent auf 2,651 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 1,5 Prozent auf 2,271 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im Februar 85,7 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 0,5 Prozentpunkten.