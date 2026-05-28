Volaris präsentiert Aprilzahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im April 2026 insgesamt 2,698 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Plus von 3,1 Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris erholt sich wieder. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen Monaten wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder wachsen.

Das Angebot wurde verglichen mit dem April 2025 um 1,9 Prozent auf 3,037 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresapril um 1,6 Prozent auf 2,568 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im April 84,6 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 2,9 Prozentpunkten.