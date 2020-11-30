Volaris mit weniger Passagieren

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Oktober 2020 insgesamt 1,438 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 23,1 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt hat die Verkehrsleistung im Oktober um 15,7 Prozent auf 1,731 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 19,2 Prozent auf 1,422 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 7,7 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 11,290 Millionen Passagiere, das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 37,7 Prozent.