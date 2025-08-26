Volaris mit soliden Julizahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im Juli 2025 insgesamt 2,764 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus von drei Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris hat sich wieder erholt. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen Monaten wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder wachsen.

Das Angebot wurde verglichen mit dem Juli 2024 um sechs Prozent auf 3,177 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresjuli um 0,1 Prozent auf 2,695 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im Juli 84,9 Prozent, das entspricht einem Rückgang von fünf Prozentpunkten.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Volaris 17,713 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um sechs Prozent tiefer bei 16,695 Millionen Passagieren.