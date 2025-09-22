Volaris mit soliden Augustzahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im August 2025 insgesamt 2,715 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von vier Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris hat sich wieder erholt. Die Fluggesellschaft musste während den vergangenen Monaten wegen technischen Inspektionen an den Pratt & Whitney Triebwerken Flugzeuge aus dem Betrieb nehmen und infolge der schlechteren Verfügbarkeit ihrer Airbus Maschinen das Angebot reduzieren. Nun hat sich die Lage entschärft und die Airline kann wieder wachsen.

Das Angebot wurde verglichen mit dem August 2024 um 4,7 Prozent auf 3,128 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresaugust um 1,9 Prozent auf 2,651 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung erreichte im August 84,7 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 2,3 Prozentpunkten.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Volaris 20,428 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um 5,8 Prozent tiefer bei 19,304 Millionen Passagieren.