Volaris meldet starkes Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Juni 2019 insgesamt 1,877 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 24,5 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Juni um 18,9 Prozent auf 2,010 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 22,2 Prozent auf 1,795 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um weitere 2,3 Prozentpunkte auf hohe 89,3 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen im ersten Halbjahr 10,617 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 21,3 Prozent.