Volaris meldet starkes Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im März 2019 insgesamt 1,798 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 19,4 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im März um 13,5 Prozent auf 1,965 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 16,7 Prozent auf 1,702 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 2,3 Prozentpunkte auf 86,6 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen im ersten Quartal 2019 insgesamt 4,962 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 16,4 Prozent.