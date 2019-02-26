Volaris meldet starkes Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Januar 2019 insgesamt 1,656 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 13,6 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Januar um 10,2 Prozent auf 1,991 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 12,1 Prozent auf 1,621 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen im Berichtsjahr 2018 insgesamt 18,396 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent.