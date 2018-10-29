Volaris meldet starkes Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im September 2018 insgesamt 1,442 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von siebzehn Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im September um siebzehn Prozent auf 1,686 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 15,3 Prozent auf 1,370 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen in den ersten neun Monaten 13,434 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,1 Prozent.