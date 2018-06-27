Volaris meldet starkes Wachstum
27.06.2018 PS
Volaris konnte im Mai 2018 insgesamt 1,501 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 10,5 Prozent.
Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Mai um 7,2 Prozent auf 1,686 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 9,7 Prozent auf 1,686 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 2,0 Prozentpunkte auf 85,8 Prozent verbessert.
Mit Volaris flogen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres insgesamt 7,246 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,1 Prozent.