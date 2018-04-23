Volaris meldet starkes Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im März 2018 insgesamt 1,506 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 14,7 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im März um 17,8 Prozent auf 1,731 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 16,9 Prozent auf 1,459 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf 84,3 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen im ersten Quartal 2018 insgesamt 4,263 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.