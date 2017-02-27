Volaris meldet starkes Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Januar 2017 insgesamt 1,488 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 24,7 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Januar um 25,6 Prozent auf 1,714 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 23,0 Prozent auf 1,442 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 15,005 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 25,2 Prozent.