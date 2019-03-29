Volaris meldet starken Februar

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Februar 2019 insgesamt 1,508 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 16,1 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Februar um 15,2 Prozent auf 1,747 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 13,8 Prozent auf 1,421 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um einen Prozentpunkt auf 81,4 Prozent abgeschwächt.