Volaris meldet starken Februar

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Februar 2018 insgesamt 1,300 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 11,8 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Februar um 11,2 Prozent auf 1,517 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 14,2 Prozent auf 1,249 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf 82,4 Prozent verbessert.