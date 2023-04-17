Volaris meldet soliden März

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im März 2023 insgesamt 2,822 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmärz ist dies ein Plus von 12,6 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresmärz um 15,7 Prozent auf 2,777 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem März 2023 um 17,1 Prozent auf 3,249 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im März 85,5 Prozent, das entspricht einem Rückgang eines Prozentpunktes. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen wieder 40 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom März 2019.