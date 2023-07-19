Volaris meldet soliden Juni

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im Juni 2023 insgesamt 2,677 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Plus von 14,6 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Der Low-Cost-Carrier mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresjuni um 14,6 Prozent auf 2,690 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Juni 2023 um 16,1 Prozent auf 3,229 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im Juni 83,3 Prozent, das entspricht einem leichten Rückgang von 1,1 Prozentpunkten. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen wieder 43 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom Juni 2019.