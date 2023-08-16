Volaris meldet soliden Juli

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Juli 2023 insgesamt 3,061 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus von 8,1 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Der Low-Cost-Carrier mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresjuli um 16,8 Prozent auf 3,095 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Juli 2023 um 5,9 Prozent auf 3,526 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im Juli 87,8 Prozent, das entspricht einem Plus von 3,1 Prozentpunkten. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen wie-der vierzig Prozent über dem Vorkrisenniveau vom Juli 2019.