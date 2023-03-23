Volaris meldet soliden Februar

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Februar 2023 insgesamt 2,502 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar ist dies ein Plus von 17,3 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 21,2 Prozent auf 2,449 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Februar 2022 um 20,4 Prozent auf 2,943 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im Februar 83,2 Prozent, das entspricht einem Anstieg von 0,5 Prozentpunkten. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen wieder 40 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020.

Das Jahr 2022 bei Volaris

Im vergangenen Jahr konnte Volaris insgesamt 31,051 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Corona Jahr 2021 entspricht dies einem Plus von 27,2 Prozent. Im Berichtsjahr 2022 lag das Angebot bei 35,281 Milliarden Sitzlatzmeilen, Plus 25,6 Prozent und die Nachfrage erreichte 30,191 Milliarden Sitzplatzmeilen, was einem Plus von 26,8 Prozent entspricht.