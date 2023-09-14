Volaris meldet soliden August

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im August 2023 insgesamt 3,080 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 12,9 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Der Low-Cost-Carrier mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresaugust um 14,3 Prozent auf 3,069 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem August 2023 um 11,4 Prozent auf 3,521 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im August 87,2 Prozent, das entspricht einem Plus von 2,3 Prozentpunkten. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen wieder vierzig Prozent über dem Vorkrisenniveau vom August 2019.