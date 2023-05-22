Volaris meldet soliden April

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im April 2023 insgesamt 2,879 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresapril ist dies ein Plus von 11,8 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresapril um 18,3 Prozent auf 2,851 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem April 2023 um 16,7 Prozent auf 3,325 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im April 85,8 Prozent, das entspricht einem Anstieg von 1,1 Prozentpunkten. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen wieder 40 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom April 2019.