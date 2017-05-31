Volaris meldet solide Aprilzahlen

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im April 2017 insgesamt 1,383 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 22,5 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im April um 25,5 Prozent auf 1,383 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresapril um siebenundzwanzig Prozent auf 1,343 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 84,3 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten vier Monaten 2017 insgesamt 5,348 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 17,3 Prozent.