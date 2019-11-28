Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Oktober 2019 insgesamt 1,871 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 18,1 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Oktober um 17,3 Prozent auf 2,053 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 17,8 Prozent auf 1,761 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 85,8 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 18,108 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 20,6 Prozent.