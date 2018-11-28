Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Oktober 2018 insgesamt 1,585 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 21,5 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Oktober um 19,1 Prozent auf 1,751 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 21,2 Prozent auf 1,495 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 85,4 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten zehn Monaten 15,018 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 11,2 Prozent.