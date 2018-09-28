Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im August 2018 insgesamt 1,544 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 10,2 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im August um 14,7 Prozent auf 1,867 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 7,8 Prozent auf 1,497 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 5,1 Prozentpunkte auf 80,3 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen in den ersten acht Monaten 11,992 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,3 Prozent.