Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Juli 2018 insgesamt 1,694 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zehn Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Juli um 9,2 Prozent auf 1,870 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 7,5 Prozent auf 1,659 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch hohe 88,4 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen in den ersten sieben Monaten 10,447 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,2 Prozent.