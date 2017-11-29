Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Oktober 2017 insgesamt 1,305 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,3 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Oktober um 8,2 Prozent auf 1,470 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 8,8 Prozent auf 1,234 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 83,9 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten zehn Monaten 13,505 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,2 Prozent.