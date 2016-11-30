Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Oktober 2016 insgesamt 1,216 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 23,6 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Oktober um 16,8 Prozent auf 1,358 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 21,8 Prozent auf 1,134 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 3,3 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten zehn Monaten 12,254 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 26,2 Prozent.