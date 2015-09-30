Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im August 2015 1,175 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 27 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im August um 24,1 Prozent auf 1,384 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 24,8 Prozent auf 1,144 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten acht Monaten 7,583 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 15,4 Prozent.