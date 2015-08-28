Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Juli 2015 1,271 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 20,6 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Juli um 17,4 Prozent auf 1,417 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 17,3 Prozent auf 1,240 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch hohe 87,4 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen in den ersten sieben Monaten 6,663 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 18,8 Prozent.