Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Juni 2015 991 Tausend Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 23,7 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Juni um 20,9 Prozent auf 1,149 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 20,5 Prozent auf 960 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 83,5 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen in den ersten sechs Monaten 5,391 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 18,4 Prozent.