Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Mai 2015 956 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 19,3 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Mai um zwölf Prozent auf 1,086 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 14,3 Prozent auf 910 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 83,7 Prozent verbessert.

Volaris hat im März 2006 den Flugbetrieb aufgenommen und bedient heute mit 52 Flugzeugen 139 Routen innerhalb Lateinamerikas und in die Vereinigten Staaten.