Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im April 2015 933 Tausend Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von achtzehn Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im April um knapp zehn Prozent auf 1,097 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresapril um gut zwölf Prozent auf 894 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent verbessert.

Volaris hat im März 2006 den Flugbetrieb aufgenommen und bedient heute mit 52 Flugzeugen 139 Routen innerhalb Lateinamerikas und in die Vereinigten Staaten.