Volaris meldet Septemberzahlen

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im September 2023 insgesamt 2,549 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Minus von 0,6 Prozent.

Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresseptember um 3,1 Prozent auf 2,580 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem September 2022 um 7,5 Prozent auf 3,079 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im September 83,8 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 3,6 Prozentpunkten.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Volaris 25,250 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 11,8 Prozent.