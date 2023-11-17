Volaris meldet Oktoberzahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im Oktober 2023 insgesamt 2,720 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Minus von 2,4 Prozent.

Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresoktober um 2,2 Prozent auf 2,756 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Oktober 2022 um 2,4 Prozent auf 3,080 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im Oktober 89,5 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 0,2 Prozentpunkten.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Volaris 27,970 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 10,3 Prozent.