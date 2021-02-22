Volaris meldet Januarzahlen

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Januar 2021 insgesamt 1,580 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren Corona bedingt 18,5 Prozent weniger als im Januar 2020.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt erholt sich von der Corona Krise rascher als die Airlines im europäischen Raum. Die Passagierzahlen und die Nachfrage liegen jedoch immer noch rund zwanzig Prozent unter den Vorjahreswerten. Die Verkehrsleistung wurde im Januar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 3,2 Prozent auf 2,149 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 17,3 Prozent auf 1,588 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 12,6 Prozentpunkte auf 73,9 Prozent verschlechtert.

Passagierzahlen bei Volaris im Corona-Jahr 2020

Mit Volaris flogen im Berichtsjahr 2020 insgesamt 14,712 Millionen Passagiere, wegen der Corona Krise entspricht diese einem Rückgang von 30,6 Prozent. Im letzten Berichtsjahr lag das Angebot bei 18,725 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht einem Minus von 25,4 Prozent. Die Nachfrage erreichte 14,597 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht einem Rückgang von 30,6 Prozent. Die Auslastung über alle Flüge gerechnet erreichte im Berichtsjahr 2020 solide 79,9 Prozent, das waren Corona bedingt sechs Prozentpunkte weniger als im Jahr 2019.

Kommentar

Volaris erholt sich rascher von der Corona Krise als viele andere Fluggesellschaften, die Airline aus Mexiko profitiert dabei von einer starken Inlandnachfrage und ihrer tiefen Preise. Im Inlandverkehr konnte Volaris bereits im November wieder 1,372 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren lediglich 10,1 Prozent weniger als im Vorjahresnovember. Die starke Erholungstendenz setzte sich im Januar 2020 weiter fort.