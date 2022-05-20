Volaris legt kräftig zu

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im April 2022 insgesamt 2,575 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresapril ist dies ein Plus von 34,6 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresapril um 31,6 Prozent auf 2,411 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem April 2021 um 28,1 Prozent auf 2,849 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im April 2022 hohe 84,6 Prozent und liegt damit wieder auf dem Vorkrisenniveau vom April 2019.